Falciata sulle strisce da un apecar: pedoni birilli sulle strade trappola

FABRIANO - Un altro investimento pedonale, l’ultimo caso solo quattro giorni fa. È accaduto ieri mattina alle ore 11 in prossimità della sede distaccata dell’ex Tribunale, che adesso ospita gli alunni della scuola media Giovanni Paolo II. A terra una 70enne del posto, F.M. le sue iniziali, soccorsa e trasportata all’ospedale Profili. Sul posto l’ambulanza del 118 e la Polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico che è andato in tilt per circa 15 minuti. L’anziana stava attraversando viale Zonghi, sulle strisce pedonali, quando è stata investita da un motocarro Ape condotto da un 82enne di Fabriano.