Evade da casa: sorpreso in sella alla bicicletta elettrica appena rubata

FABRIANO – Esce di casa di notte, pur non potendo per via di una misura restrittiva, e ruba una bicicletta elettrica. I carabinieri l’hanno intercettato mentre pedalava beatamente per le vie del centro. Aveva appena sottratto la bici, del valore di oltre duemila euro, a un ventenne fabrianese che ne aveva denunciato il furto poco prima. Era andato al bar con gli amici, giovedì sera, l’aveva appoggiata a un muro senza assicurarla con il lucchetto e nel giro di pochi minuti non l’ha più trovata. Colpa del marocchino di 29 anni che passava di lì e non ci ha pensato due volte: come l’ha vista, incustodita sul marciapiedi, ci è salito sopra ed è scappato via. Non ha fatto i conti, però, con pronta reazione dei carabinieri di Fabriano che in breve tempo, ricevuta la denuncia, hanno avviato le ricerche e l’hanno rintracciato dalle parti della piazza del Municipio. Il ladruncolo non ha opposto resistenza. E’ stato ammanettato e portato in caserma. Ieri mattina si è celebrata la direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto, collocando il 29enne ai domiciliari in attesa del processo.