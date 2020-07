Perdono il sentiero giusto durante una escursione, lanciano l'allarme e i vigili del fuoco li trovano con il Gps

FABRIANO - Emergenza per due escursionisti. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, verso le 16.30, a Fabriano per la ricerca di due persone che avevano perso l'orientamento non riuscendo a ritrovare il sentiero che stavano percorrendo. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Fabriano e il nucleo cinofilo e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che stavano svolgendo un addestramento nella zona. Gli escursionisti hanno collaborato con la sala operativa 115 fornendo la loro posizione Gps. I vigili del fuoco hanno così potuto raggiungerli e riportarli sul sentiero giusto in breve tempo. © RIPRODUZIONE RISERVATA