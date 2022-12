FABRIANO - Più di 200 domande in una settimana per partecipare al bando pubblicato dal Comune di Fabriano, che intende dare un sostegno alle famiglie che sono in difficoltà per colpa del caro bollette in aumento soprattutto in questi mesi freddi. «Sono arrivate 203 domande al 21 dicembre, giorno ultimo per partecipare al bando – dice il sindaco, Daniela Ghergo -. Stiamo valutando la sussistenza dei requisiti per verificare se le domande che sono state presentate sono tutte accoglibili e se possono essere soddisfatte, nei limiti della capienza delle risorse».

Il fondo messo a disposizione, infatti, è di 50mila euro. Il bando è stato pubblicato in collaborazione con l’Ambito 10. Per partecipare i cittadini devono essere in possesso di specifici requisiti, tra cui l’Isee non superiore a 10mila euro. L’importo del contributo verrà riparametrato per le famiglie più numerose e sarà concesso in base ad una apposita graduatoria che verrà predisposta tenendo conto di alcune condizioni socio-familiari: presenza di minori, di adulti con più di 75 anni, di persone con invalidità non inferiore al 67% e fascia Isee. La graduatoria sarà formata in ordine decrescente di punteggio assegnato. A parità di punteggio le domande saranno collocate in base al numero dei componenti minorenni presenti nel nucleo familiare. Dichiara il primo cittadino: «In considerazione della grave situazione sociale determinata dall’aumento del costo delle bollette, abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza alle famiglie. I contributi – prosegue - serviranno a mitigare l’impatto del caro bollette sulle famiglie più deboli e in sofferenza, prima ancora che arrivino le misure annunciate dal Governo centrale».

I contributi verranno concessi mediante scorrimento della graduatoria. L’erogazione verrà effettuata in un’unica soluzione utilizzando o il codice Iban intestato al richiedente o ad altro componente del nucleo familiare, o tramite riscossione diretta.



Il caro bollette, ormai da mesi, sta mettendo in ginocchio, anche gli Enti pubblici. Per quanto riguarda Fabriano nel 2021 la spesa per l’energia elettrica è stata pari a 1.310.000 euro. Nel 2022 questa cifra è stata superata a inizio settembre. Secondo le previsioni la spesa per l’energia quest’anno arriverà circa a 2.800.000 euro. Nel 2021 per il gas, invece, sono stati spesi 700mila euro, quest’anno si va vicino al raddoppio. A Genga, intanto, il Comune punta sull’efficientamento energetico della pubblica illuminazione delle frazioni di Osteria di Colleponi e Genga Stazione, oltre ad altri tratti sulla viabilità comunale. Investiti 50mila euro.

«Le nuove lampade installate hanno una direzionalità esclusiva sulla carreggiata con aumento di efficienza del 40% ed un consumo ridotto del 20%» dice il sindaco, Marco Filipponi. Questo intervento, eseguito recentemente, segue quello del 2020, quando sono state sostituite le lampade di Genga capoluogo, San Vittore e Viale Marinelli, con un altro investimento di 50mila euro. «A causa dei rincari del costo dell’energia elettrica, quest’anno il Comune di Genga spenderà circa 115mila euro a fronte di una spesa 2021 di 70mila» conclude il sindaco Filipponi.