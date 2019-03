Due donne all'ospedale: una è travolta dalla sua stessa auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Due donne sono finite al pronto soccorso nel pomeriggio di ieri a Fabriano per un doppio investimento. La prima è stata centrata poco dopo le 17,30 dalla propria auto. L’allarme è scattato in via Miliani, nelle vicinanze della chiesa di San Giuseppe Lavoratore. Forse la signora non ha tirato bene il freno a mano, il veicolo si è sfrenato finendo per colpire la proprietaria.Il secondo incidente, avvenuto qualche minuto dopo, intorno le 18, ha visto un’altra donna protagonista, investita nelle vicinanze della chiesa della Madonna della Misericordia. Per tutte e due si è reso necessario l’intervento del 118. Dopo le prime cure prestate sul posto, successivamente sono state accompagnate al pronto soccorso dell’ospedale Profili per accertamenti.