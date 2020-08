Drogati alla guida: due giovani finiscono nei guai

FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno denunciato, nei giorni scorsi, due giovani automobilisti del posto per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Nel primo caso si tratta di un 26enne, fermato, per un controllo, dopo cena, in zona Santa Croce, dove circolava con fare sospetto. Portato in ospedale, è stato sottoposto agli esami tossicologici che hanno accertato la positività ai cannabinoidi. Così è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Il giovane viaggiava a bordo di un’auto a noleggio. Sempre nei giorni scorsi, alle 3, in via Casoli, un 23enne, è stato fermato per un controllo dei documenti. I militari hanno disposto, anche in questo caso, il trasferimento all’ospedale per ulteriori accertamenti. Il giovane è risultato positivo ai cannabinoidi ed è stato denunciato.

