Droga nascosta in camera da letto: ragazzo di 16 anni finisce in carcere

FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, un pusher di 16 anni residente a Matelica con i suoi genitori. Dopo lunghe indagini i militari sono risaliti a lui grazie a servizi di osservazione in borghese e alle testimonianze degli assuntori convocati in caserma nelle ultime settimane. Lo studente, già da tempo segnalato alla prefettura, aveva in casa 75 grammi di marijuana nascosti nella camera da letto. Parte della droga era suddivisa in piccole dosi. In un armadio, poi, c'era un bilancino di precisione che è stato sequestrato insieme alla sostanza stupefacente nel corso della perquisizione domiciliare. L'arresto è stato convalidato dal tribunale di Ancona e il minore riaffidato ai genitori. Dalle indagini è emerso che il giovane è molto conosciuto nel Fabrianese tanto che nel suo cellulare sono state trovate numerose conversazioni con assuntori che trattavano con lui per acquistare la marijuana. Non si escludono sviluppi con la convocazione in caserma di altri assuntori per continuare il contrasto allo spaccio che coinvolge sempre più giovani.