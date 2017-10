Lo studente spacciava sul pullman: sorpreso dalla polizia al capolinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Una missione importante quella che sta portando avanti il commissariato di Fabriano: bloccare il traffico illegale delle sostanze stupefacenti, evitare lo spaccio tra i giovanissimi sempre più dipendenti dalle droghe e prevenire fenomeni di bullismo. Gli agenti del commissario Capo, Sandro Tommasi, da un mese, stanno monitorando la situazione in prossimità delle scuole della città e intorno ai luoghi di ritrovo molto frequentati dagli studenti, fermate dei pullman in primis.Proprio in questi servizi di controllo è stato sorpreso un 18enne di Fabriano con 7 dosi di hashish pronte per la vendita tra gli adolescenti ed è stato denunciato. L’ultima operazione è scattata lunedì mattina. I poliziotti hanno scandagliato il capolinea dei pullman di via Dante, dove centinaia di alunni ogni giorno gravitano in attesa dei mezzi per raggiungere la propria scuola. Alla vista della pattuglia il giovane neomaggiorenne ha iniziato a mostrare segni di nervosismo: ha accelerato il passo per salire quanto prima sull’autobus. Non contento con la coda dell’occhio ha continuato a monitorare i passi della polizia sperando, così, di eludere un eventuale controllo, cosa che non è avvenuta. L’accertamento è iniziato poco prima delle otto del mattino.Gli agenti non hanno mai perso d’occhio lo studente che, con lo zaino in spalla, era diretto a scuola. Sono saliti anche loro sul pullman per controllare tutti i presenti. Sul più bello è arrivato il passo falso del 18enne che, in un battibaleno, ha tentato di allontanare uno zainetto di alcuni metri. Appurato che c’era qualcosa di sospetto la pattuglia è intervenuta. Dopo un’accurata perquisizione è stata rinvenuta una scatolina di metallo con all’interno sette dosi di sostanza stupefacente per un totale di sette grammi. L’hashish era pronto per essere spacciato ai giovani che si trovavano al capolinea in quella determinata ora. Poco dopo c’è stata anche una perquisizione a casa del giovane. All’interno di una scatola sulla scrivania della camera da letto è stato trovato un bilancino di precisione con sopra alcuni residui di droga. Il tutto è stato sequestrato e il ragazzo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.