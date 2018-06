Si droga e poi guida e mostra ai carabinieri il buco sul braccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Due automobilisti sono stati denunciati, nei giorni scorsi, dai carabinieri di Fabriano per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un 26enne del posto è stato fermato in via Dante mentre circolava, in piena notte, con la sua Peugeot. Visibilmente alterato è stato condotto all’ospedale Profili per accertamenti. Dagli esami tossicologici è risultato positivo alla morfina. E’ stato denunciato, l’auto affidata ai familiari e la patente ritirata. Sempre nel corso degli ultimi controlli è stato denunciato un 30enne di Fossato di Vico fermato in centro storico a Fabriano mentre circolava con la sua Fiat Punto. L’uomo, ancor prima di esibire i documento, ha mostrato il braccio dove, poco prima, si era iniettato eroina, ma non è voluto andare all’ospedale . E’ stato denunciato per guida sotto l’effetto di droga, anche per lui patente ritirata.