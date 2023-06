FABRIANO - In casa nascondeva oltre due etti di cocaina e marijuana: in manette un pusher quarantenne. Ad arrestarlo sono stati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Marcucci. Sequestrati anche strumenti per il confezionamento delle sostanze stupefacenti e più di 1.500 euro in contanti che le forze dell’ordine sostengono essere provento dell’attività di spaccio. Le indagini andranno avanti nei prossimi giorni per risalire alla rete dei probabili assuntori che si fornivano da lui.

La convalida



Intanto nei confronti del 40enne il giudice del tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, ma ha rimesso il pusher subito in libertà, ritenendo che non siano necessarie misure cautelari, in attesa del processo. Il fatto è avvenuto negli ultimi giorni, a due settimane dall’ultimo arresto, sempre per droga. Un altro colpo, quindi, al fenomeno del consumo e dello spaccio di droga messo a segno dai carabinieri che hanno effettuato due arresti per droga in due settimane. Nel dettaglio, nei giorni scorsi, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato un 40enne, residente nel fabrianese, nell’ambito dei servizi svolti a reprimere il traffico di droga.

Atteggiamenti sospetti

Al momento del controllo l’uomo ha mostrato degli atteggiamenti che hanno insospettito i carabinieri: un certo nervosismo e tentativi di far terminare al più presto il controllo. I militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Si sono recati all’abitazione del 40enne e nella perquisizione hanno rinvenuto tra i mobili poco più di 200 grammi di droga fra marijuana e cocaina. In casa anche strumenti per il confezionamento e 1.500 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari, come deciso dalla Procura della Repubblica. Successivamente l’arresto è stato convalidato e il 40enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo. Sono in corso ulteriori indagini. Due settimane fa, invece, è stato arrestato un 30enne di Fabriano che oltre ad alcune dosi rinvenute tra gli indumenti, nel corso di un controllo su strada, aveva nascosto in cantina circa 40 di cocaina e 26 di marijuana.