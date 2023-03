FABRIANO - Un dono importante, del valore di circa 100 mila euro: l’ingegner Francesco Merloni l’ha volto fare all’ospedale Profili di Fabriano. Ieri, infatti, si è tenuta la cerimonia per la consegna di un tomografo retinico per il reparto di Oculistica. «Grazie alla sanità marchigiana - ha esordito Merloni -. Se sono vivo è grazie a quello che mi ha fatto la sanità di questa regione. Sono stato salvato prima dal Covid e poi da una caduta in Sardegna. Questa donazione l’ho fatta col cuore. Sono stato curato molto bene dall’équipe. Ci tengo molto all’ospedale di Fabriano».

APPROFONDIMENTI REPORT ISTAT L’inverno demografico che spopola le Marche: -5% di nascite nel 2022. In 10 anni perso l'equivalente dei residenti di Fabriano e Jesi



La raccomandazione



La consegna della strumentazione è stata l’occasione per Merloni di accendere i riflettori sull’unico ospedale dell’entroterra. «All’assessore regionale Filippo Santamartini che mi è venuto a trovare quando ero ricoverato - ha detto l’imprenditore - raccomando ancora una volta di tenere il Profili di Fabriano come un centro efficiente. Ha bisogno di risorse. Alla gente serve sapere che la sanità funziona. Dobbiamo crescere sempre e impegnarci per farlo funzionare ancora meglio. Il Profili lo merita». Parole che sono state accolte con entusiasmo da tutti i presenti e che testimoniano l’attaccamento dell’imprenditore ed ex ministro alla struttura di primo livello della città della carta.

Alla cerimonia di consegna del tomografo retinico per l’Uoc di Oculistica hanno preso parte anche il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore regionale Chiara Biondi, il commissario Ast Ancona Nadia Storti, il primario di Oculistica Stefano Lippera, il dottor Giuseppe Pallotta, i primari Marco Ottaviani e Marco Candela, poi Stefania Mancinelli e Massimiliano Biondi della Direzione Ospedaliera. «Il progetto nasce dalla volontà di donare al reparto di Oculistica una nuova ed innovativa apparecchiatura per la diagnosi precoce ed il monitoraggio delle patologie della retina - dice il primario Lippera -. Per mantenere alti standard di cura è necessario dotarsi di tecnologie innovative e questo concetto è molto chiaro nella mente e nel cuore dell’ingegner Merloni, orgoglio del nostro territorio» sottolinea il medico. L’apparecchio servirà per la valutazione e diagnosi delle malattie retiniche, patologie spesso a carattere degenerativo che possono diventare molto invalidanti se non approcciate e diagnosticate in anticipo e con precisione: proprio per questo, risulta fondamentale l’utilizzo di sistemi diagnostici di ultima generazione. La nuova tecnologia è già in uso presso il reparto. Un ringraziamento è arrivato anche dal commissario Ast Ancona, Nadia Storti.

«Le donazioni testimoniano la sensibilità della famiglia Merloni - commenta - e fanno sentire importante il nostro ospedale, in rete con Senigallia e Jesi». Il sindaco Daniela Ghergo ha rivolto un ringraziamento «da un territorio molto vasto. Questo è un gesto importante per una comunità che va oltre i confini locali. Grazie per credere nella nostra sanità». Il direttore di Presidio, Stefania Mancinelli, ha ricordato che il Profili, di primo livello, è un polo specializzato nella chirurgia. L’assessore Chiara Biondi ha evidenziato che al Profili «arrivano anche pazienti da fuori regione».