FABRIANO - «Non preoccupatevi, sono io che chiamo a casa per sapere come state e… mi raccomando, difendetevi dal gran caldo!». Con queste parole don Umberto Rotili, parroco della chiesa Madonna della Misericordia e vicario foraneo di Fabriano, ha preso una nuova iniziativa per stare vicino ai più fragili che soffrono queste temperature così torride. «Coloro che hanno da 75 anni fino a 120 anni – dice simpaticamente - potrebbero ricevere una telefonata da me e dai volontari del punto d’ascolto di Caritas parrocchiale. Non vi preoccupate, non sono televendite, non sono sondaggi, nemmeno qualche compagnia telefonica».

APPROFONDIMENTI L'ESTATE Pesca, regate e sport in spiaggia: la sera via ai party negli chalet di Falconara



L’iniziativa



Don Umberto Rotili spiega: «Sono solo io, al telefono, che mi preoccupo dei nostri anziani perché vorrei monitorare la situazione e vedere, soprattutto chi è solo, se segue le direttive del Ministero della salute, se beve, se sta a casa nelle ore più calde, se adotta tutti quei comportamenti che servono a stare meglio e ad allungare la vita».

Una scelta affettiva che farà bene a tutti coloro, e sono tanti, che vivono soli. Il sacerdote si appella a tutti: «Mi raccomando fate i bravi». Inizialmente le telefonate arriveranno a chi è iscritto all’archivio parrocchiale della parrocchia della Misericordia. Non ci sono registrati qui, infatti, i numeri telefonici di tanti altri che sono fuori zona, «ma se avete piacere, basta che mi inviate un messaggio e sarete contattati dai nostri volontari».

A chi si rivolge

Il parroco, da poco anche direttore del Museo Diocesano, si rivolge anche a chi ha meno di 75 anni: «Qualora aveste delle persone che conoscete e che hanno superato l’età, se ci inviate il loro numero penseremo noi a contattarli, anche se fuori parrocchia, per vedere che stiano bene e sentire se hanno bisogno di qualcosa. Noi ci preoccupiamo per voi, ma anche voi preoccupatevi per voi stessi» conclude Rotili.