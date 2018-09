Discarica abusiva tra le case: i maleducati gettano i rifiuti di notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Una piccola discarica abusiva è stata scoperta ieri mattina dai residenti in via Martiri della Libertà di Fabriano. I rifiuti sono stati gettati di notte lungo la scarpata in prossimità della linea ferroviaria che conduce a Foligno e a pochi metri dal supermercato del Borgo. Da tempo gli abitanti della zona chiedono più controlli contro questi abbandoni di rifiuti di carta, plastica, vetro nonché alcuni ingombranti, a due passi dalle case.