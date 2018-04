Dimentica la marijuana sul treno e chiede aiuto alla Polfer: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Dimentica lo zaino sul treno, chiede l'aiuto della Polfer ma finisce in manette dopo che i poliziotti trovano nel bagaglio un kg di marijuana. Protagonista un nigeriano 26enne residente a Roma che è sceso alla stazione di Foligno dimenticandosi il bagaglio sul convoglio. Ha chiesto aiuto agli agenti della Polfer per recuperarlo e, tramite il capotreno, lo zaino è stato trovato e scaricato alla stazione di Fabriano. Ma quando il ragazzo si è presentato per ritirarlo sono scattate le manette: gli agenti, insospettiti dall'odore, avevano infatti trovato all'interno un involucro con circa un kg di marijuana.