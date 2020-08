Dimentica il fucile sul tetto dell'auto, parte e lo perde. Sessantenne finisce nei guai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Innesta la marcia dell'auto e parte dimenticandosi di aver poggiato il fucile, regolarmente denunciato, sul tetto. Un 60enne di Fabriano è stato denunciato per mancata custodia di arma dai carabinieri della locale Compagnia. L'uomo aveva deciso di far effettuare una manutenzione del fucile in un'attività specializzata di Cerreto D'Esi. Un passante impegnato in una passeggiata ha notato la custodia con il fucile all'interno in mezzo alla strada. Si è impaurito ed ha allertato i carabinieri. I militari, attraverso il numero di matricola, sono riusciti a rintracciare il legittimo proprietario. Il 60enne ha ammesso la disattenzione, raccontando cosa era accaduto e dove si stava recando con il fucile. Ma, purtroppo per l'uomo le giustificazioni non sono bastate per evitargli la denuncia per mancata custodia di arma.