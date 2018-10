Sballato al volante si ribalta: denunciato un ragazzo di 27 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Si è messo al volante dopo aver bevuto diversi bicchieri di troppo e dopo aver consumato stupefacenti. Non ha fatto i conti, però, con le tante curve del comprensorio: mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Fabriano a Sassoferrato ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato concludendo la sua corsa sul campo. I carabinieri, sul posto insieme ai sanitari del 118, hanno disposto una serie di accertamenti che si sono conclusi ieri con due denunce all’automobilista indisciplinato: una per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di stupefacenti.Protagonista un giovane di 27 anni di Fabriano che si trovava, alcune settimane fa, di notte, lungo la strada che collega la città della carta al Sentino. La sua Renault Twingo si è ribaltata poco aver sbandato in una curva. Lui, con diverse ferite, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili di Fabriano. Ha riportato traumi giudicati guaribili in 15 giorni. Ingenti i danni alla carrozzeria. Nessun altro mezzo coinvolto.A seguito degli accertamenti disposti dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, sono stati effettuati esami di primo e secondo livello che hanno accertato la positività alla cannabis e la presenza di alcol superiore a 1 grammo su litro, più del doppio rispetto ai limiti di legge. Così il 27enne che voleva tornare a casa dopo una notte di divertimento in giro per la città è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti visto che l’incidente è stato provocato dalle precarie condizioni in cui versava dopo aver fatto uso di alcol e droga prima di mettersi alla guida della sua utilitaria. I militari hanno provveduto al ritiro provvisorio della patente. Quotidianamente i militari della Compagnia di Fabriano effettuano controlli su strada con l’etilometro per contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Ogni giorno vengono pianificati posti di blocco per ridurre al minimo il rischio di trovare al volante automobilisti non del tutto lucidi.