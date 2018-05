Danni all’auto del vicino Settantenne preso grazie alla spycam

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - La polizia denuncia un anziano grazie alla telecamera che gli agenti hanno posizionato in macchina. A 70 anni che andare a giocare a bocce si divertiva a danneggiare la macchina di un 20enne suo vicino di casa, con cui aveva più volte litigato. È stato smascherato grazie alla telecamera di sicurezza installata all’interno dell’utilitaria parcheggiata sempre in centro. L’anziano fabrianese è stato immortalato mentre effettuava, sempre sulla stessa macchina, l’ennesimo raid. È l’ultima operazione del commissariato di Fabriano.Da settimane erano giunte segnalazioni di piccoli danneggiamenti nel centro storico. Subito è arrivata la risposta dei poliziotti agli ordini del commissario Capo, Sandro Tommasi. In più occasioni gli è stata rigata l’utilitaria sul cofano e sulle fiancate con un oggetto molto appuntito. Il giovane, visibilmente preoccupato, si è affidato ai poliziotti che, dopo averlo ascoltato attentamente, sono riusciti a dare un nome e un volto al vandalo.Nell’intento di cogliere sul fatto il danneggiatore seriale, infatti, la macchina in questione è stata parcheggiata sempre nello stesso posto, una piazzetta del centro storico. La svolta è arrivata alcuni giorni fa grazie all’installazione di una piccola telecamera, abilmente occultata, all’interno dell’utilitaria del giovane. Alle 6 del mattino di lunedì ha ripreso l’anziano mentre, a distanza di pochi giorni dall’ultimo atto vandalico, rigava la fiancata destra dell’auto con una chiave. Piuttosto salato il conto del carrozziere: circa 1.500 euro.Il 70enne è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato dagli agenti del commissariato che continueranno a pattugliare in borghese e con discrezione le vie del centro cittadino e della periferia per scongiurare analoghi episodi vandalici. Episodi del genere, purtroppo, verso le auto, sono sempre più frequenti.