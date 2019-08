«Dammi i soldi»: irrompe nel negozio e rapina una donna

di Marco Antonini

FABRIANO - Forse voleva commettere un furto nell’attività commerciale che vende prodotti da giardino e per animali, ma quando ha visto arrivare un’addetta, nonostante l’orario, il negozio chiuso e il buio che stava per rendere tutto più facile, non c’ha pensato due volte: tentare una rapina. Così è stato. Con un oggetto brandito a mo’ di arma ha raggiunto la 48enne da dietro, ha intimato di dargli tutti i soldi ed è fuggito. È caccia all’uomo che ha rapinato il negozio Copral di via Brodolini, quartiere Borgo di Fabriano.Protagonista un giovane che non si è nemmeno coperto il volto. La vittima è la madre di un addetto del negozio che, alle 20 di lunedì sera, è tornata nella rivendita perché si era dimenticata le sigarette. Sul più bello si è presentato un giovane che ha raggiunto la donna di spalle. Le ha detto «dammi tutti i soldi» e lei, spaventata, ha obbedito. Dal registratore di cassa ha tirato fuori i 50 euro in contanti che erano contenuti nel cassetto. Lui non si è accontentato. Così le ha detto di aprire la borsa, ha iniziato a rovistare ed ha preso circa 500 euro contenuti all’interno per poi gettare tutto a terra. Senza permettere mai alla cinquantenne di girarsi si è messo a correre e si è volatilizzato nel nulla.