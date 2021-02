Pendolare da Gubbio a Fabriano: mille euro di multa a un giovane. E non è la prima che prende

FABRIANO - Posti di blocco e controllo non solo a Fabriano città, ma anche lungo le strade di confine, quelle tra Umbria (con la provincia di Perugia in zona rossa) e Marche. I controlli delle forze dell’ordine sono mirati per accertare il rispetto delle normative in vigore per arginare il Coronavirus.

Venerdì è stata elevata una multa da oltre mille euro (1.066,66 euro per la precisione) per un 19enne, straniero, residente a Gubbio, provincia di Perugia, e sorpreso, per l’ennesima volta, a Fabriano. A comminare questa sanzione gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza della città della carta nell’ambito di un mirato servizio di controllo straordinario del territorio effettuato nelle ore pomeridiane e serali.



Gli agenti hanno rintracciato il ragazzo in auto nei pressi del centro di Fabriano. Il giovane già altre volte era stato sanzionato per il mancato rispetto della normativa anti diffusione della pandemia da Covid-19, in quanto sono vietati gli spostamenti fra Regioni, eccetto che nei casi di salute, lavoro e comprovata necessità. Il ragazzo non è mai rientrato in queste casistiche e per lui è scattata una contravvenzione salata. Incurante di risiedere a Gubbio, fuori regione, zona rossa, è stato rintracciato dalla Polizia a Fabriano durante un controllo delle pattuglie.

Considerata la recidiva, questa volta il verbale è stato molto pesante, ben 1066,66 euro. Lui era il passeggero nell’auto fermata dalla polizia. A

l conducente multa di 400 euro. In queste ultime settimane sono stati intensificato i controlli. In poche ore venerdì sono state identificate 285 persone, fermati 112 veicoli e controllati 83 esercizi pubblici. Elevate diverse contravvenzioni per il mancato rispetto della normativa anti Covid. Controlli anche nei parchi e giardini pubblici dell’Ambito 10 chiusi da ieri.



Gli attualmente positivi, nei cinque Comuni Fabriano, Sassoferrato, Genga, Cerreto d’Esi, Serra San Quirico, sono 476, (dato aggiornato a ieri pomeriggio) con un aumento di 102 unità negli ultimi sette giorni. In isolamento e quarantena, sempre nell’Ambito 10, ben 1.151 persone, in crescita, rispetto alla settimana scorsa, di 223 unità. Spicca Fabriano: 249 positivi e 718 quarantene. Ancora positivo, dopo tre settimane, il sindaco di Genga, Marco Filippon

