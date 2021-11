Sorpresi a giocare alle slot machine senza il Green pass: multati due clienti e il titolare del bar

FABRIANO - Mancato controllo del Green pass: multati il gestore di un bar e due avventori, un 23enne disoccupato e un 34enne impiegato, residenti nel comprensorio, che stavano giocando alle slot machine. Denunciati per danneggiamento aggravato, poi, due giovani perché non sono stati fatti entrare in locale, in quanto in quest’ultimo si era raggiunta la capienza massima consentito. I due sono andati in escandescenza prendendo a calci una porta.

Gli interventi

Sono gli ultimi due interventi dei carabinieri della Compagnia di Fabriano. Nel primo intervento, nei giorni scorsi, i militari hanno multato due clienti e il proprietario di un bar sito tra Sassoferrato e Genga. Nel corso di un servizio effettuato dai carabinieri della Stazione di Genga è stato riscontrato che nell’esercizio commerciale due clienti stavano giocando alle slot machine. I militari hanno chiesto loro di esibire il Green pass. Appurato che non l’avevano, sono stati sanzionati con una contravvenzione da 400 euro ciascuna. Analoga multa è stata elevata nei confronti della proprietaria del locale che non aveva chiesto se i due clienti fossero in possesso della certificazione verde come prescrive l’attuale normativa. Ricordiamo che questo è l’unico modo per poter stazionare all’interno di un locale. Altrimenti, se non si ha il Green pass, si può solo consumare in piedi al bancone, giusto il tempo necessario.

I carabinieri di Fabriano, invece, hanno denunciato per danneggiamento aggravato due giovani, un 20enne della provincia di Ancona e un 31enne della provincia di Macerata. Volevano entrare all’interno di un locale del centro di Fabriano, nonostante gli steward gli avessero spiegato che non potevano farlo, in quanto si era raggiunta la capienza massima consentita prescritta dalle norme anti-covid in vigore. I due giovani, a questo punto, hanno iniziato a prendere a calci una porta. Sono stati contattati i carabinieri che, dopo averli identificati, li hanno denunciati per danneggiamento aggravato.

