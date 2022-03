Non hanno mascherina e Green pass e si rifiutano di uscire dall'Anagrafe: multati in due per più di 500 euro a testa

FABRIANO - In due arrivano allo sportello dell’Anagrafe di Fabriano senza green pass e mascherina e non vogliono uscire. Per riportare la calma e il rispetto della normativa attualmente in vigore negli uffici per evitare la diffusione del Covid-19, è intervenuta una pattuglia del Commissariato che ha elevato doppia sanzione. Ognuno ha avuto due verbali da 280 euro per ciascuna violazione (560 euro complessivi ad ognuno), ovvero essere entrato in un ufficio pubblico senza mascherina di protezione e senza green pass.

