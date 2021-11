FABRIANO - Riunione no vax in Chiesa con l'ex ginecologo radiato: il parroco era già stato contagiato in un focolaio con 4 morti. All'evento avrebbero partecipato un centinaio di persone con pochissime che indossavano la mascherine. E adesso a Marischio, frazione di Fabriano, c'è allarme per una possibile impennata di contagi Covid.

APPROFONDIMENTI DOPO LE PROTESTE Covid, a Trieste è tornato l'orrore. Il primario di...

Il Covid avanza: le Marche tornano rosse nella mappa europea Ecdc. E preoccupa il rosso scuro che incombe da est

Il video è stato postato su Facebook da Roberto Petrella, ginecologo no-vax radiato nel 2019 dall'ordine dei medici di Teramo. È proprio lui, nel video in cui espone le sue tesi negazioniste e sulla pericolosità del vaccino, a parlare di un centinaio di partecipanti e a ringraziare don Gino Pierosara per l'evento nella chiesa di San Sebastiano Martire. Don Gino, nel gennaio scorso, era stato contagiato dal coronavirus in un focolaio in cui erano morti almeno altri tre sacerdoti ed una suora. Il video è stato ora rimosso dai social, ma alcuni spezzoni circolano liberamente nelle chat Whatsapp e il timore per un inannalzarsi dei contagi sepreggia tra gli abitanti della zona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA