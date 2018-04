La vacanza romantica è un bluff: casa fantasma a Cortina, beffata una coppia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Volevano trascorrere le vacanze di Pasqua da soli, in una località da sogno, ma quando sono arrivati a Cortina d’Ampezzo la casa che avevano affittato non c’era e nemmeno i due proprietari. Feste amare per una coppia di fidanzati di 20 anni di Fabriano che sono dovuti tornare a malincuore a casa e sporgere denuncia agli agenti del commissariato cittadino che ieri, dopo circa una settimana di indagini, hanno identificato e denunciato i due truffatori seriali. Sono due uomini, residenti fuori regione, di 30 e 50 anni, con molti precedenti per lo stesso reato.I fidanzatini sono stati truffati dopo aver versato una caparra da 750 euro. Niente aveva fatto pensare a un inganno nelle settimane precedenti: hanno visionato la casa in un sito specializzato, versato l’acconto e parlato più volte con i proprietari dandosi appuntamento direttamente a Cortina. Dopo una breve trattativa telefonica, i due giovani si sono accordati sul pagamento di 1.500 euro per una settimana: la metà tramite bonifico bancario è stato effettuato nei giorni della trattativa, la restante parte di persona al momento dell’ingresso per dare così il via a una vacanza romantica in una delle più belle località del Veneto. I due giovani, così, avendo ricevuto copia del contratto di locazione sottoscritto, hanno effettuato pagamento da 750 euro. Poi i proprietari e i fidanzati affittuari non si sono più sentiti. Una volta arrivati a Cortina e fatto 550 chilometri, i due inserzionisti si sono volatilizzati nel nulla non rispondendo più alle loro telefonate. Non hanno trovato nessuno davanti all’appartamento in questione visto che i veri titolari l’avevano concesso ad altri. Così la vacanza è saltata e i due sono tornati a Fabriano per raggiungere gli uffici della Polizia per sporgere denuncia. Qui, gli agenti, sotto il coordinamento del commissario capo, Sandro Tommasi, hanno effettuato complesse indagini, dalle quali hanno scoperto che i due, irrintracciabili da giorni, attraverso una società di comodo, truffavano ignari frequentatori del web alla ricerca di un luogo dove trascorrere le vacanze. Ora sono stati denunciati per truffa in concorso. Questa è solo l’ultima operazione dei poliziotti di Fabriano contro il fenomeno delle truffe online.Un mese fa, ad esempio, gli agenti arrestarono, in flagranza di reato, un 23enne fabrianese che, operando tramite computer, aveva instaurato una contrattazione con una persona di Livorno e dopo alcune trattative aveva chiuso l’affare: il malcapitato toscano avrebbe dovuto inviare 60 euro di ricarica sulla postepay più un paio di scarpe e ricevere in cambio, dal giovane residente, da anni, a Fabriano, un altro paio di scarpe del valore di 250 euro mai spedite. I poliziotti, una volta arrivata la segnalazione, e appreso che la consegna sarebbe avvenuta tramite corriere, hanno contattato la ditta incaricata e chiesto alla stessa di ritardare le operazioni di 24 ore, per poter organizzare un’attività di polizia giudiziaria. Prima della consegna gli agenti in borghese sono saliti sul furgone del corriere e dopo aver assistito alla firma del giovane sul documento di consegna, hanno fatto scattare il blitz, bloccando il truffatore di scarpe e arrestandolo.