Corsa contro il tempo per salvare Jp: si aprono spiragli, servono 20 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Spiragli sulla vertenza Jp Industries. Ma resta la cautela, perché dall’incontro tra azienda e organizzazioni sindacali, tenutosi l’altra sera, non sono emersi fatti concreti, tali da far pensare seriamente a una svolta positiva. Si ipotizzano percorsi per uscire da un’impasse che dura da troppo tempo, in particolare per quanto concerne lo sblocco delle linee di credito da parte delle banche per consentire l’avvio del nuovo piano industriale, ma è poco per generare facili entusiasmi.La prudenza di Fim, Fiom e Uilm testimonia bene l’atmosfera di questa fase che, sebbene ancora estremamente delicata, potrebbe evolvere in maniera favorevole, a patto che ci si muova velocemente e con efficacia. «Più che di spiragli concreti – sottolineano le parti sociali –, si intravede la possibilità di aprire una discussione a 360 gradi, ossia su tutte le questioni cruciali: i finanziamenti degli istituti bancari, il nuovo progetto industriale dell’azienda, le reali intenzioni della proprietà».Bisogna agire in fretta, cercando di ottenere le risorse (si parla di circa 20 milioni di euro) per permettere al nuovo piano industriale di partire, dando respiro al territorio, quanto meno sul versante occupazionale. «Urge un’azione efficace in tempi brevi – osservano i sindacati – tanto è vero che entro il mese di marzo avremo un altro confronto con il titolare di Jp Industries Giovanni Porcarelli. Occorre muoversi con celerità, perché, come già ribadito in altre circostanze, all’orizzonte si intravede la scadenza sia dell’ammortizzatore sociale (la cassa integrazione straordinaria durerà fino al dicembre prossimo) sia dei tempi di consegna delle commesse. Non si possono perdere clienti importanti, a causa di lentezze burocratiche o altre situazioni risolvibili in poco tempo». Una vicenda senza dubbio difficile e piena di complicazioni, perché coinvolge 700 dipendenti (350 dei due stabilimenti fabrianesi di Santa Maria e del Maragone, 350 dell’impianto umbro di Gaifana), dei quali soltanto alcune decine attualmente sono impegnate in fabbrica.