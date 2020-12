Si perde nel bosco durante il coprifuoco: trovato nella tormenta e salvato

FABRIANO - Si perde nella tormenta (e in pieno coprifuoco) nei boschi: 35enne romeno costretto a chiamare i soccorsi, trovato e salvato dai vigili del fuoco.

A mezzanotte circai vigili del fuoco di Fabriano ed Arcevia sono intervenuti in località Valleremita nel comune di Fabriano, in collaborazione con il Soccorso Alpino, i Carabinieri ed il 118 per la ricerca di una persona che si era persa a causa delle avverse condizioni meteo. I soccorritori dopo essersi addentrati all'interno del bosco, sono riusciti a trovarlo in discrete condizioni fisiche. É stato accompagnandolo al più vicino Pronto Soccorso per le cure del caso.

