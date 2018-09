La coppia esce a mangiare una pizza â€‹e i ladri ripuliscono la loro villetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ladri in una villetta nella periferia di Fabriano. Questa volta i malviventi sono entrati in azione nel quartiere Borgo, sulla strada per Ceresola. Marito e moglie si trovavano, mercoledì sera, a cena al ristorante mentre la banda è riuscita ad introdursi nell’edificio. Solo alle 23, quando la coppia è rientrata, si è accorta di quanto accaduto. I ladri prima hanno scavalcato il cancello, poi hanno forzato la finestra e si sono diretti prima in sala dove hanno asportato due cornici d’argento e poi in camera dove hanno rubato gioielli in oro. Il bottino complessivo ammonta a circa 2mila euro. Dei ladri nessuna traccia.