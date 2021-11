Sposta i tavolini del locale per ballare e viola le norme anti-Covid, la polizia fa chiudere il locale per cinque giorni

FABRIANO - Ignora le normi anti-Covid e la polizia lo fa chiudere. Nel locale di Fabriano erano stati spostati i tavolini per ballare: la polizia chiude per 5 giorni un locale del centro storico. Un altro locale è stato invece multato perché ha fatto entrare anche non soci. E' il risultato dei controlli per prevenire reali e salvaguardare dalla diffusione del Covid-19 messi in atto sabato scorso dagli agenti del commissariato di Ps, coordinati dalla dirigente Moira Pallucchi, su indicazione del questore di Ancona Cesare Capocasa. Durante il servizio sono state controllate 70 persone. Sono stati impiegati, oltre ad agenti della Polizia di Stato, militari dell'Arma dei carabinieri e agenti di polizia municipale. Effettuate accurate verifiche negli esercizi pubblici del centro storico e della periferia di Fabriano. Nella maggior parte dei casi è stato riscontrato un corretto comportamento degli esercenti.

