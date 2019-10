Fabriano: guidava il motociclo ma non ha mai avuto la patente

FABRIANO - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno multato una donna 52enne, residente a Cerreto D’Esi, che controllata a Fabriano, via Casoli, alla guida del ciclomotore Gilera 50, è risultata non aver mai preso la patente di guida. Anche il proprietario è stato contravvenzionato per aver incautamente affidato il mezzo a persona sprovvista di patente. Il ciclomotore è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

Troppi ubriachi alla guida in strada Altri dieci fermati in una settimana

Sempre a Fabriano, i militari dello stesso reparto, nel primo pomeriggio di domenica, all’interno dei giardini pubblici Regina Margherita, hanno controllato un 40 enne, residente ad Arcevia trovandolo in possesso di due involucri contenenti rispettivamente 7,45 grammi di marijuana e 0,08 di hashish. L’uomo è stato segnalato, per uso personale, alla Prefettura di Ancona.

Fabriano, sorpreso a guidare senza patente: in casa ha la marijuana

Infine un 37enne, residente a Fiuminata e un 39enne residente a Matelica sono stati sanzionati per ubriachezza molesta (sanzione amministrativa di euro 102,00) poiché, controllati in via Miliani, sono stati trovati in evidente stato di ubriachezza manifesta e molesta. A Cerreto d’Esi i carabinieri della stazione locale hanno denunciato per guida sotto effetto sostanze stupefacenti un 35 enne residente a Matelica. Il giovane controllato l’11 settembre 2019 alla guida di una Alfa Romeo 147 intestata ad altra persona, al termine dell’iter procedurale delle analisi di laboratorio, è risultato positivo al metadone e agli oppiacei. La patente guida è stata ritirata.

Controlli anche da parte della polizia locale. A darne conto è il sindaco di Fabriano Santarelli con un post su Facebook. Oltre 30 sono state le infrazioni complessivamente rilevate in vari punti monitorati dalla polizia locale, sia in area urbana che sulle strade più esterne e verso le frazioni, ad automobilisti che superavano i limiti consentiti di oltre 10 chilometri orari ma non oltre i 40. In questo caso, la sanzione prevista è di 173 euro con detrazione di 3 punti dalla patente.

In un caso è scattata invece una multa da 544 euro, con detrazione di 6 punti dalla patente e sospensione della stessa da uno a tre mesi, poiché il mezzo viaggiava oltre 40 chilometri orari sopra il limite.

