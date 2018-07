Giravano di notte con i coltelli: giovane e 58enne denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Due persone denunciate per detenzione abusiva di strumenti atti ad offendere. Nel corso dei controlli disposti, negli ultimi giorni, dai carabinieri in tutto il comprensorio, un 20enne di Fabriano e un 58enne di Sassoferrato, sono stati sorpresi con i coltelli. In particolare il giovane aveva, nel portaoggetti della sua Ford Fiesta, un coltello con una lama lunga 13 centimetri e un taglierino. Ai militari che l’hanno fermato, in piena notte, davanti alla sede del Comune di Fabriano si è giustificato dicendo di non essere una persona che commette reati. Sempre in piena notte un 58enne, è stato fermato in centro a Sassoferrato. Nel corso della perquisizione i militari ne hanno sequestrato uno con una lama lunga 10 centimetri che era stato nascosto nella tasca dei pantaloni.«Non rubo, non faccio del male, mi serve per tagliare il cibo» la giustificazione dell’uomo. Entrambi sono stati denunciati. Di coltelli, le forze dell’ordine ne hanno sequestrati diversi negli ultimi mesi. A Genga un 72enne circolava nei pressi della stazione con un coltello con una lama di 10 centimetri custodito nel cruscotto dell’auto. Un camionista di 67 anni proveniente dalla Toscana è stato sorpreso con un coltello con una lama lunga 16 centimetri lungo via Dante. Ai carabinieri ha dichiarato di trovarsi a Fabriano con il suo mezzo pesante per caricare in fabbrica, ma da un controllo effettuato, nessun azienda l’attendeva per quel servizio. Un 20enne del Marocco passeggiava a piedi lungo Corso della Repubblica quando è stato fermato dai poliziotti: aveva un lungo coltello nascosto nel giacchetto.