FABRIANO - Polemica tra maggioranza e opposizione, giovedì sera, in consiglio comunale relativamente a un ordine del giorno che esprimeva solidarietà dopo il pestaggio di alcuni studenti in un liceo di Firenze. Danilo Silvi, Fratelli d’Italia, attacca: «La città cade a pezzi con strade e marciapiedi fatiscenti, scuole da sistemare, mense esternalizzate con cibo criticato dai genitori. Ci sono 6mila disoccupati, l’ospedale è in difficoltà e la maggioranza – denuncia - presenta un ordine del giorno, anticipato alla seduta di giovedì, per esprimere solidarietà».

Lo scontro



Il capogruppo del Partito Democratico, Paolo Paladini, non ci sta: «Se il consigliere Silvi è così preoccupato per la viabilità e per la sanità potrebbe far qualcosa soprattutto lui con la Regione, con il Commissario per la ricostruzione, con il Governo nazionale considerato che gestiscono flussi di denaro, posti chiave e decisioni che non vedono Fabriano». E’ scontro a seguito dell’ordine del giorno firmato dai gruppi di maggioranza Progetto Fabriano, Rinasci Fabriano e Partito Democratico. Dalla minoranza Silvi lamenta ritardi nella discussione di molti documenti protocollati e se la prende anche con Fabriano Progressista che ha proposto analogo ordine del giorno sui fatti di Firenze.



L’affondo



«Contro quel pestaggio serve onestà e non bisogna buttarla in politica perché ci sono gli estremisti. Lasciamo lavorare la magistratura e pensiamo a Fabriano che perde pezzi e residenti. Solidarietà, comunque, a tutti affinché arrivino, per gli autori di quei fatti, pene certe», tuona Silvi che annuncia la richiesta della minoranza di un consiglio aperto sulla sanità e ricorda la rissa di dicembre davanti una scuola superiore di Fabriano. «La maggioranza – dice – dovrebbe sollecitare la Giunta ad assumere dieci vigili urbani che mancano in organico per permettere loro di essere presenti davanti le scuole». Poi attacca il presidente del consiglio Balducci: «L’ordine del giorno sulla solidarietà, che dovrebbe esserci sempre, a priori, è stato anticipato. Io, invece, devo ancora discutere argomenti protocollati l’anno scorso, come le agevolazioni per il centro».

Paladini, PD, replica duramente: «Questo modo provinciale e minimalista di intendere le istituzioni locali da l’idea della chiusura mentale. E’ dovere civico anche delle Amministrazioni comunali stigmatizzare e condannare fatti gravissimi come quelli di Firenze, pestaggi e vere e proprie spedizioni punitive attuate da formazioni studentesche di estrema destra che si richiamano, anche simbolicamente, al fascismo. I valori antifascisti – conclude - vengono prima di ogni atto specifico. Valori repubblicani senza i quali, anche tappare le buche e far arrivare gli scuolabus in orario, avrebbe un significato limitativo e secondario».