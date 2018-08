Coniugi svegliati dai rumori vedono l'auto dei ladri che sfreccia via

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Dormono tranquilli, dopo una giornata al mare, improvvisamente sentono strani rumori, si svegliano di soprassalto, accendono le luci in camera e in giardino. Quando aprono la porta vedono una macchina di grossa cilindrata scappare a forte velocità. Ancora un tentato furto a Fabriano, domenica alle 3 del mattino. Marito e moglie sono stati svegliati da strani rumori, paura in via Martiri della Libertà, quartiere Borgo, in una palazzina di quattro piani. I coniugi proprietari dell’appartamento al piano terra, grazie al sonno leggero, sono riusciti a sventare un possibile furto. È il secondo tentativo segnalato in pochi giorni.