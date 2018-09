Compra drone su internet ma non arriva mai: preso il truffatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Acquista un drone online, dopo aver visto un ottimo affare in un sito specializzato. Si accorda con il venditore tramite email e versa 285 euro in una Postepay, ma del drone nessuna traccia: non gli è mai stato recapitato. Ennesima truffa registrata nel comprensorio fabrianese. Un uomo di mezza età residente a Sassoferrato è stato ingannato al computer: a effettuare il raggiro è stato un uomo di 48 anni di Pomigliano D’Arco, provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Fabriano.