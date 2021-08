Commercio e politica in lacrime per l’addio a Gianfranco Ballelli: oggi l'ultimo saluto

FABRIANO - Il mondo del commercio e della politica fabrianese saluta Gianfranco Ballelli deceduto sabato a 89 anni. Oggi, alle ore 15.15, nella Cattedrale Basilica di San Venanzio martire, a Fabriano, si svolgeranno le sue esequie. La moglie, i figli e i nipoti non chiedono fiori in segno di suffragio, ma offerte all’Associazione Oncologica Fabrianese. Ballelli è stato per anni coordinatore del Partito Socialista di Fabriano ed esponente di spicco.

Negli anni ’70 e ’80 è stato anche assessore e vicepresidente della Comunità Montana locale nonché presidente dell’Associazione dei commercianti del centro storico. Una famiglia di commercianti, quella di Ballelli, conosciuta e apprezzata da intere generazioni di fabrianesi. Nella sua vita è stata la politica una delle sue più grandi passioni. Membro della commissione edilizia, grande esperto di urbanistica, nel secondo mandato di Roberto Sorci sindaco, (2007-2012), è stato il coordinatore della maggioranza di centrosinistra.

«Amante della città, è stato un attivista politico che ha lasciato il segno – ricorda Roberto Sorci. – Un amico intelligente e sensibile. Nel mio secondo mandato da sindaco è stato un validissimo aiuto a supporto di questa città». Dichiara l’ex assessore ai Servizi Sociali, Sonia Ruggeri: «Una bella persona che ho conosciuto nei miei anni di impegno politico e che ho stimato molto per la sua sensibilità, competenza, determinazione e passione per la città e tutto il territorio dell’entroterra». Cordoglio è stato espresso anche dall’ex sindaco Giancarlo Sagramola. Anche l’Ente Palio di San Giovanni Battista e il gruppo Fabriano Insolita e Segreta hanno espresso parole di ringraziamento per quanto fatto dalla famiglia Ballelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA