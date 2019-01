Colpo di sonno, sbanda ​e si schianta contro il muro della galleria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Perde il controllo, questa mattina poco dopo le 4, all’interno della galleria Fossato di Vico, lungo la SS 76, tra Marche e Umbria. Paura sulla direttrice Ancona-Perugia. Per colpa di un colpo di sonno un automobilista è andato a finire sulla carreggiata opposta finendo la sua corsa contro la parete laterale della galleria. Illeso l’uomo che è stato comunque soccorso dai sanitari dell’ospedale Profili. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo la Renault Kangoo in sicurezza. Traffico bloccato per circa mezz’ora. Code in entrambe le direzioni.