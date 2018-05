Colpo dei ladri acrobati in tre ville: terrore, bottino di 20mila euro e danni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

FABRIANO - I ladri sono tornati in azione a Fabriano e, nell’ora di cena, hanno preso di mira tre villette bifamiliari situate in via Don Minzoni, quartiere Misericordia, e, senza che nessuno si accorgesse di nulla, sono riusciti ad entrare forzando porte e finestre. Una volta dentro hanno messo le tre abitazioni a soqquadro, hanno rubato di tutto, pure un televisore da 55 pollici e sono scappati. Il bottino complessivo, secondo le prime stime, è di circa 20mila euro. Tanti i danni. Non contenti sono entrati in un’altra casa, ma è scattato l’allarme e sono dovuti fuggire a gambe levate. Il raid è avvenuto sabato sera intorno alle ore 20: in tutte e tre le case devastate i proprietari non c’erano: si trovavano fuori per lavoro o a cena al ristorante. Quando sono rientrati, la triste sorpresa, con la denuncia alle forze dell’ordine e sui social network. Nel primo caso i ladri si sono introdotti al pianterreno forzando la porta finestra per rubare il televisore, alcune banconote in contanti e anche i caricabatterie dei cellulari.