Il colpo in casa è un gioco da ragazzi: passano dal balcone e la ripuliscono

FABRIANO - Ancora furti a Fabriano. I ladri sono tornati in azione in via Mastro Marino, nel quartiere Piano. La banda ha scavalcato il balcone, forzato la finestra e si è dovuta accontentare di rubare un computer portatile. Pochi giorni prima, verso l’ora di cena, i ladri avevano preso di mira tre villette bifamiliari in via Don Minzoni, quartiere Misericordia e, dopo aver messo tutti e tre gli stabili a soqquadro scapparono con un bottino di circa 20mila euro. Tanti i danni. I malviventi riuscirono a rubare addirittura un televisore da 55 pollici senza che nessuno si accorgesse di nulla. I residenti: servono le telecamere.