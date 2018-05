Volevano 20mila euro di contributi: smascherate e denunciate le finte colf

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Volevano 20mila euro di contributi per le loro prestazioni come badanti a casa di una coppia di anziani di Fabriano e hanno contattato l’Inps per chiedere la regolarizzazione della pratica. Peccato che i due nonnini non si sono fatti spaventare e hanno raggiunto il commissariato. Le due domestiche non hanno mai lavorato a casa della coppia e sono state denunciate per truffa.Gli uomini del commissario Capo, Sandro Tommasi, hanno fatto partire subito le indagini e le due finte colf sono state denunciate per truffa. Sono due donne, una 45enne ucraina e una 50 enne albanese, già note alle forze dell’ordine. Entrambe hanno sostenuto di aver svolto ininterrottamente lavori domestici nella loro casa dal 2012 al 2016. I poliziotti, consultando le banche dati, analizzando le situazioni patrimoniali e acquisendo le dichiarazioni di testimoni hanno appurato che le due non solo non erano state residenti e domiciliate a casa degli anziani, cosa che una aveva simulato essere successa, ma erano anche state cancellate dall’anagrafe del Comune di Fabriano.