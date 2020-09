Cocaina negli slip, arrestato: iI trentenne viaggiava in auto, è stato fermato dai carabinieri. Tradito dal nervosismo

FABRIANO - Circolava con l’auto per le vie della città con cinque grammi di cocaina negli slip. Sperava di eludere i controlli dei carabinieri, ma così non è stato.

Un trentenne di Fabriano, già noto alle forze dell’ordine per reati legati proprio al mondo delle sostanze stupefacenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Il fatto è accaduto sabato durante i consueti controlli preventivi rafforzati durante i fine settimana.

I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia, agli ordini del capitano, Mirco Marcucci, hanno intercettato il giovane mentre, a bordo della propria auto, stava facendo rientro a casa, a Fabriano. I militari lo hanno immediatamente riconosciuto visti alcuni comportamenti non proprio irreprensibili dell’uomo negli ultimi tempi. Hanno così deciso, una volta identificato, di fare una perquisizione veicolare, ma non è stato trovato nulla. Ai carabinieri, però, non è sfuggito un certo nervosismo del giovane durante il controllo. Così hanno deciso di effettuare anche una perquisizione personale. Negli slip hanno trovato 5 grammi di cocaina. La droga è stata subito sequestrata.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti e accompagnato nella propria abitazione, su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Ieri mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto disponendo la misura dei domiciliari in attesa del processo. Per i militari è l’ennesima operazione che è andata a buon fine nel contrasto al fenomeno del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Da segnalare che la scorsa settimana un altro giovane, trentenne, anche lui di Fabriano, era stato arrestato per lo stesso reato: era stato fermato per un controllo in centro. Aveva nascosto circa 10 grammi di cocaina, 7 di hashish ed 1 di eroina in un’intercapedine del veicolo insieme ad un bilancino di precisione.

