Cocaina trovata in una pentola: meccanico arrestato per spaccio

FABRIANO - Aveva nascosto la cocaina, 16 grammi in tutto, all’interno di una pentola sistemata in una scaffalatura della cucina. A primo impatto poteva sembrare farina, ma non per i militari del Nucleo Radiomobile di Fabriano che hanno potuto così arrestare il pusher professione meccanico. L’operazione dei carabinieri è avvenuta lunedì sera in città. Un 40enne fabrianese che lavora in un’officina del comprensorio è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.In casa è stato rinvenuto, infatti, anche un bilancino di precisione. L’uomo, con precedenti specifici, è stato notato mentre camminava con fare sospetto nella periferia della città. I militari si sono avvicinati per un controllo e, dalla perquisizione personale, è emerso un foglio di cellophane che ha insospettito le forze dell’ordine tanto che hanno fatto scattare subito due perquisizioni: una nella casa dove risiede a Fabriano e una nell’officina non molto lontano dalla città. All’interno del suo appartamento sono stati sequestrati 16 grammi di cocaina nascosti, in un unico involucro, in una pentola. Sempre in cucina è stato trovato anche un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Nella direttissima di ieri, l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Ancona. Il pusher è stato rimesso in libertà in attesa di processo: disposto l’obbligo di firma. Difeso dall’avvocato Ruggero Benvenuto, ha ribadito che quella sostanza, rinvenuta in un unico involucro, era stata acquistata per uso personale e non per spaccio. Le indagini dei carabinieri non si fermano, nei prossimi giorni cercheranno di risalire ai possibili assuntori che si rifornivano di droga dal pusher.