Fabriano-Civitanova, lavori sui binari. Linea da elettrificare: un mese di stop

FABRIANO - Fabriano sempre più vicina al Maceratese: lavori alla tratta ferroviaria Fabriano-Civitanova che chiude per un mese per proseguire con l’elettrificazione; approvata la perizia di variante del secondo stralcio della Pedemontana Fabriano-Muccia i cui lavori sono in corso tra Cerreto d’Esi e Matelica. Di questa tratta che completa il progetto Quadrilatero entro l’anno è previsto il completamento del primo stralcio Fabriano-Cerreto la cui realizzazione è oggi al 65%.

Infrastrutture in primo piano. Lungo i binari della linea Albacina-Civitanova cantieri aperti per l’elettrificazione della linea: dal 29 luglio al 30 agosto non circoleranno i treni. Gli interventi, a cura di Rete Ferroviaria Italiana, riguarderanno l’attivazione del sistema di controllo marcia treno, tecnologia che garantisce elevati standard di sicurezza. L’investimento economico per gli interventi di elettrificazione (termine ultimo il 2025) è di 110 milioni di euro. «I disagi causati dalla chiusura della circolazione ferroviaria ad agosto verranno ridotti dai bus sostitutivi che consentiranno il collegamento con Civitanova per la tratta Adriatica e con Fabriano per la tratta romana. Sacrifici ampiamente ripagati dai benefici che deriveranno dai lavori per l’elettrificazione e il potenziamento dell’infrastruttura», dice l’assessore regionale ai trasporti, Angelo Sciapichetti.

Un lavoro che consentirà alle Marche di essere tra le regioni con la più alta quota di rete ferroviaria elettrificata. Buone notizie anche dall’ultimo Consiglio di amministrazione di Quadrilatero. È stata approvata la perizia di variante del secondo stralcio della Pedemontana Fabriano-Muccia, i cui lavori di realizzazione del tratto da Cerreto d’Esi a Matelica Nord sono in corso. La conclusione dell’intero intervento nel febbraio 2022. Entro quest’anno, invece, si completerà il primo stralcio, Fabriano-Cerreto d’Esi. Sono stati anche consegnati i progetti esecutivi del terzo e quarto stralcio, da Matelica a Muccia. Dopo le istruttorie e la conseguente approvazione, l’obiettivo è assegnare i lavori anche di questi stralci entro l’anno.

