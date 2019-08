La città e il mondo della scuola in lacrime per la prof Luisa Bizzarri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Il mondo della scuola saluta oggi la professoressa Luisa Bizzarri morta martedì. La docente di francese, 64 anni, vicepreside dell’istituto Morea, era andata al pronto soccorso di Fabriano per un malore dopo alcuni giorni di vacanza a Senigallia con la sua famiglia.La donna lamentava vertigini. Poi la situazione è peggiorata ed è stata trasferita d’urgenza in Rianimazione, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Ieri mattina è stata fatta l’autopsia per cercare di approfondire le dinamiche del decesso. Da ieri pomeriggio è stata allestita la camera ardente all’obitorio dell’ospedale di Fabriano. Da qui, oggi, alle ore 15 parenti, amici e studenti partiranno in corteo per le esequie che avranno luogo presso la chiesa Madonna della Misericordia. Luisa, insegnante di francese al Morea-Vivarelli, era conosciuta in città per la sua passione per l’insegnamento ed era soprannominata “la gemella Bizzarri” visto che spesso la si vedeva in giro con sua sorella Giovanna, appunto gemella.