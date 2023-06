FABRIANO - La stazione ferroviaria è stata ripulita dalle schegge delle vetrate sfondate dall’82enne di Fabriano che martedì pomeriggio è entrata con la sua utilitaria nell’atrio provocando lo choc di una decina di persone che si trovavano li e sono scappate e una serie di danni. L’auto parcheggiata sul binario 1 è stata rimossa dai vigili del fuoco. La Polizia locale di Fabriano indaga sulla dinamica del sinistro. Non si escludono provvedimenti.

APPROFONDIMENTI FABRIANO L'auto impazzita piomba in stazione, travolge un passeggero e si ferma sul binario



Le indagini



All’anziana automobilista è stata ritirata in via cautelativa la patente; l’altra donna, la trentenne extracomunitaria, investita, è stata soccorsa dal 118 e sottoposta a un intervento al braccio. Al momento, però, tutta l’attenzione è sui troppi rischi. «E’ sicura la stazione di Fabriano?». La domanda che molti si sono fatti in città vista la facilità con cui ci si può avvicinare con la macchina alle vetrate che sono state sfondate in un attimo.

«Contatterò RFI spa per avere garanzie in merito all’installazione di barriere antintrusione o vetri antisfondamento che garantiscano l’incolumità dei passeggeri presenti in stazione – ha detto ieri la sindaca, Daniela Ghergo - in modo da evitare che episodi come quello avvenuto a Fabriano, seppur causati da accidentalità, possano ripetersi. Per pura fatalità l’episodio non ha provocato una strage, le immagini video riprese dalle telecamere sono eloquenti». Le registrazioni infatti hanno immortalato tutto. «Al momento non abbiamo indicazioni diverse rispetto al fatto che l’incidente sia stato causato da un malore della conducente» ha precisato il primo cittadino. «La macchina dei soccorsi è stata efficiente, il ringraziamento va alla Polizia di Stato, in particolare al Commissario Capo Angelo Sebastianelli che, presente al momento del fatto, è intervenuto per primo impedendo alla donna al volante di proseguire la folle corsa e ha coordinato i soccorsi che sono stati immediati, con l’intervento di Polfer, vigili del fuoco e polizia locale». La passeggera investita fortunatamente non è in pericolo di vita.



Il panico



Dal sistema di videosorveglianza interno alla stazione, infatti, si vedono chiaramente almeno 6 persone, tutte miracolate. La più coinvolta è la trentenne che stava appoggiata nell’atrio, proprio sulla vetrata poi sfondata: è stata colpita dalla parte destra anteriore dell’utilitaria ed è finita a terra. I filmati sono a disposizione dell’Autorità giudiziaria: se la giovane presenterà denuncia potrebbe aprirsi un fascicolo per lesioni. Dalle registrazioni si vede bene come prosegue la corsa dell’auto. Dopo aver investito la giovane, è entrata nel corridoio interno centrando alcune sedute in ferro e il cestino.

Nel lato opposto c’erano 5 ragazzi. Due sono fuggiti verso l’uscita, mentre gli altri sono rimasti impietriti. L’auto ha poi sfondato la seconda porta vetrata. È andata verso destra, di colpo, sfiorando un’ultima persona che stava sul primo binario. La situazione è tornata lentamente alla normalità. Resta da capire quando verranno installate le nuove vetrate e se verranno installati dei paletti all’ingresso per evitare scene come quella di martedì.