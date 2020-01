Cinghiali nel parco Merloni nei pressi di scuole e negozi

FABRIANO - Cinghiali in via Aldo Moro: gli avvistamenti, ormai, sono quotidiani. Gli ungulati passeggiano al parco Merloni e in prossimità delle abitazioni con disinvoltura. Anche se non hanno mai dato problemi all’uomo – non si segnalano attacchi a persone – i residenti hanno paura e chiedono l’intervento delle autorità competenti per arginare la presenza di selvatici dal centro abitato di Fabriano. Ci troviamo nel quartiere Campo Sportivo, a poche centinaia di metri dallo Stadio e dalla trafficatissima via Dante, la strada che collega l’uscita SS 76 Fabriano Est al centro storico e all’ospedale.

LEGGI ANCHE:

Cinghiali, l’emergenza è fuori controllo. Il sindaco: «Stop ai divieti per la caccia»

Nuovi avvistamenti, allarme cinghiali: ormai arrivano ovunque

Gruppi di ungulati grufolano nel verde del Parco Merloni, quasi sicuramente alla ricerca di cibo. Poi, dopo un po’, si spostano di poco, come fatto anche ieri, attraversano una piccola strada e iniziano a rovistare nell’isola ecologica e davanti ai portoni delle case. Dalle finestre dei condomini che si affacciano sul parco a ridosso della chiesa della Sacra Famiglia c’è chi, prima di uscire per andare a prendere l’auto, dà un’occhiata alla situazione per evitare di far le scale e trovarsi un cinghiale davanti mentre si va a prendere l’auto al parcheggio. Episodi del genere, in via Aldo Moro, sono ormai quotidiani da settimane. Non lontano da qui c’è anche l’istituto comprensivo, negozi e uffici e passato molte macchine che devono raggiungere gli impianti sportivi. Se prima gli avvistamenti erano in prevalenza notturna, adesso i cinghiali si vedono passeggiare al parco Merloni anche in pieno giorno. Questi animali non si spaventano più quando vedono persone in giro per i viali alberati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA