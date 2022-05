Il pic nic notturno dei cinghiali nel parco in centro: scavano e rovistano nei cestini della spazzatura

FABRIANO - Stava passando con l’auto, mercoledì notte, in prossimità del parco comunale Regina Margherita, nel centro di Fabriano, quando ha notato due cinghiali che stavano percorrendo i vialetti interni.

E’ accaduto nel principale giardino pubblico. Il giovane fabrianese è riuscito a immortalare la scena di questi grossi ungulati che stavano rovistando a terra, cercando cibo, e a registrare un breve video che ha fatto, ieri, il giro dei social network. I due cinghiali hanno divelto un cestino dei rifiuti in prossimità dell’area giochi per mangiare quello che c’era dentro. Non è la prima volta che i selvatici vengono immortalati in questa zona di Fabriano tanto che, periodicamente, diversi residenti chiedono azioni forti per ridurre la presenza di questi animali che si avvicinano troppo al centro abitato in cerca di cibo.

