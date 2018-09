Le chiavi rimangono al bimbo che si chiude in auto: spavento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - E' scesa dalla macchina, le chiavi però erano nelle mani del bimbo di un anno e mezzo che giocandoci si è chiuso dentro. Momenti di paura quelli vissuti questa mattina intorno alle 10 da una donna al parcheggio dell'Ipersimply di via Beniamino GIgli. Un po' spaventata la mamma ha subito chiamato i vigili del fuoco che sono itnervenuti sul posto e hanni aperto la porta per l'abbraccio tra la donna e l bimbo, italiani entrambi ma residenti in Belgio.