“Che Dio ci aiuti”: set fantasma in città La fiction Rai è un giallo

FABRIANO - Prima l’annuncio che le scene sterne della fiction Rai “Che Dio ci aiuti 5” sarebbero state girate nel centro storico di Fabriano, poi la prenotazione delle camere negli hotel, il sopralluogo del regista, Francesco Vicario, la delibera di Giunta per organizzare la logistica e l’improvvisa retromarcia. Più che serie religiosa, la popolare fiction campione d’ascolti di Rai1, diventa un giallo: il motivo vero per cui forse le riprese non verranno più effettuate in città non è stato ancora comunicato. Il sindaco, Gabriele Santarelli, denuncia: «Stiamo valutando se e come tutelare l’Amministrazione, che in questi mesi ha dedicato risorse e tempo per la migliore riuscita delle operazioni legate alla fiction, nelle sedi opportune».