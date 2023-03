FABRIANO - Due comunità in lutto, quelle di Cerreto d’Esi e Fabriano, per la morte improvvisa a 66 anni, per un malore, allo stadio dove era in corso domenica la partita tra Fabriano Cerreto e Valdichienti Ponte, campionato di Eccellenza. Pietro Partenzi, accusati i primi sintomi allo stadio, è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Profili dove è morto.

APPROFONDIMENTI IL CASO Caposettore di un'azienda si invaghisce della nuova e giovane collaboratrice già coniugata: scatta l'ammonimento



A nulla sono servite, purtroppo, tutte le manovre messe in atto dai medici per salvargli la vita. L’uomo, ex operaio Elica, risiedeva a Cerreto d’Esi. Disposta l’autopsia. La società ASD Fabriano Cerreto e la Scuola Calcio Fortitudo Fabriano Cerreto hanno espresso le condoglianze per la morte di Pietro Partenzi: «Pietro è stato un grande tifoso biancorossonero – dichiara la società sportiva fabrianese -. Oltre a seguire la prima squadra, spesso anche in trasferta, era anche un appassionato del settore giovanile. Una perdita importante, per la quale vogliamo stringerci ai suoi parenti ed ai suoi amici».

Nei prossimi giorni verranno fissati i funerali. Sui social il ricordo degli amici che lo chiamavano affettuosamente Pietrino. «Un grande tifoso – si legge- che lascia un vuoto nel nostro comprensorio, allo stadio di Cerreto e Fabriano. Siamo certi che non lascerà sola la sua squadra del cuore e che continuerà ad incitare i colori biancorossoneri da lassù», il commosso ricordo degli amici dello stadio. Anche i colleghi che hanno trascorso un’intera vita lavorativa con Pietro Partenzi hanno espresso vicinanza alla famiglia, al figlio e al fratello.