Cento telefonate in una mattinata: stalker dei carabinieri per vendetta

FABRIANO - Chiama più di 100 volte, nell’arco di una mattinata, al numero fisso dei carabinieri della compagnia di Fabriano. Un dispetto perché i militari, il giorno prima, erano intervenuti per sedare un litigio condominiale nello stabile dove risiede. Una 46enne del posto è stata denunciata per interruzione di pubblico servizio. Ogni volta che le forze dell’ordine rispondevano al telefono partivano strani rumori o dieci secondi di silenzio fin quando non veniva chiusa la conversazione. I militari dopo alcune ore di continue telefonate hanno acquisito i tabulati telefonici e sono risaliti alla donna – una fabrianese in cura, da tempo, presso il centro di igiene mentale dell’ospedale Profili – non nuova a episodi del genere.