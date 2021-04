Centinaia gli interventi in lista di attesa all'ospedale Profili: si ipotizza la chiusura del Covid-19

FABRIANO - Ci sono centinaia di interventi in lista di attesa che sono saltati, in questi mesi, all’ospedale Profili di Fabriano. Mentre si cerca di capire quando verrà chiuso il reparto Covid-19, che ha una dotazione di 12 posti letto, si cerca di guardare al futuro. A breve, infatti, arriverà anche il problema del “piano ferie”, come ogni estate, con possibili tagli e/o accorpamenti.

LEGGI ANCHE:

Allarme Covid, due classi sono in quarantena: contagi in una primaria e in una media

A oggi l’attività chirurgica va avanti a singhiozzo, con le urgenze sempre garantite. Parte del personale infermieristico del blocco operatorio, infatti, è dovuta andare a prestare servizio nel reparto Covid allestito a marzo nell’unico ospedale no-Covid di Area Vasta 2.



Le stabilizzazioni degli infermieri già presenti non hanno risolto il problema di personale, perché a mancare sono le nuove assunzioni e, di conseguenza, i margini di manovra sono pochi. A questo si aggiunge la volontà della direzione di prendere infermieri dal blocco operatorio (invece che, ad esempio, uno per reparto) andando così a intaccare l’attività chirurgica. Diversi i pazienti che erano in lista per un intervento (non urgente) e che hanno deciso di rivolgersi a strutture private. Sono in corso riunioni in Asur e, vista anche la diminuzione di casi, dal mese di maggio, con molta probabilità, si potranno aumentare le sedute chirurgiche per cercare di recuperare parte degli interventi in lista di attesa. Per quel che riguarda la pandemia Covid-19, sono 550 le persone in quarantena nei Comuni dell’Ambito 10. Negli ultimi sette giorni c’è stata una diminuzione di 115 unità.



Gli attualmente positivi, dato aggiornato a ieri pomeriggio, sono 218 con un calo di 105 casi da mercoledì scorso. Nel dettaglio i positivi sono 151 a Fabriano (con 396 persone in quarantena), 26 a Cerreto d’Esi, 11 a Genga, 19 a Sassoferrato e 11 a Serra San Quirico, tutti in diminuzione. Intanto, dopo la chiusura a causa di alcuni casi di positività e di altri in quarantena preventiva, il sindaco ha disposto la riapertura dei Servizi Demografici del Comune di Fabriano (ufficio Anagrafe, Elettorale e Stato Civile). Sono operativi su prenotazione allo 0732-709283 o all’indirizzo anagrafe@comune.fabriano.an.it .

© RIPRODUZIONE RISERVATA