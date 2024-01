FABRIANO - «Alla casa di riposo di Santa Caterina a Fabriano gli anziani ospiti sono rimasti al freddo e senza elettricità». Lo denuncia il circolo locale di Fratelli d’Italia che attacca l’amministrazione comunale a seguito dell’ultimo disservizio avvenuto nella struttura situata nel cuore della città. Il partito di opposizione, tramite il consigliere Danilo Silvi, si riferisce alla recente interruzione di elettricità, comunicata da Enel, per lavori in quell’area di Fabriano. Per 8 ore senza corrente, quindi, con un particolare scoperto dal FdI che chiede l’intervento del Comune: «La struttura protetta non è dotata di un generatore elettrico di emergenza, né di un protocollo da seguire in queste circostanze emergenziali».

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Termosifoni out a scuola, i professori ai ragazzi: «Copritevi». C’è lo sciopero ad Ancona

L’intoppo

A rispondere dovrà essere l’amministrazione Ghergo. «Riteniamo che il Comune, nella sua espressione della giunta eletta, debba tutelare tutti e in quest'ottica i primi ad essere protetti e accuditi, dovrebbero essere i più deboli» attacca il circolo. Di questa categoria fanno parte gli ospiti dell’Asp di Santa Caterina. «Apprendiamo con un certo disagio che ancora una volta, malgrado i proclami e i tagli di nastri, la macchina comunale è lungi dall'essere efficiente ed è soggetta a più di un intoppo a dire il vero» tuona Silvi. L’oggetto è l’interruzione di energia elettrica, comunicata da Enel che, secondo il partito, il Comune si sarebbe dimenticato di comunicare a sua volta alla casa di riposo di Santa Caterina.

«Un fatto di una gravità inaudita, sconcertante, perché riguarda una categoria di persone a cui si dovrebbe prestare la massima attenzione: gli anziani» sottolinea il partito. Il fatto è successo venerdì. Il gestore dell'energia elettrica ha sospeso l'erogazione del servizio per 8 ore «lasciando gli ospiti senza quei servizi elementari che la struttura dovrebbe garantire, compresi i macchinari per l'alimentazione assistita, resa possibile solo grazie al lavoro degli operatori».

Tale situazione «non risulta sia stata comunicata ai responsabili della struttura, i quali si sono trovati a fronteggiare una vera e propria emergenza in un periodo dell'anno in cui in cui il riscaldamento è essenziale» attacca il partito. Solo grazie alla professionalità e all'abnegazione dei dipendenti non si sono verificate criticità. «Riteniamo che queste lacune vadano al più presto sanate e auspichiamo, in futuro, una maggiore presenza sul territorio e una reale vicinanza alle problematiche dei fabrianesi» l’appello di FdI. La settimana scorsa il consigliere Silvi aveva chiesto un intervento urgente di manutenzione all'ingresso della casa di riposo di Santa Caterina. I volontari lamentano criticità dovute al manto stradale sconnesso per colpa dei sanpietrini mancanti. Silvi chiedeva di sistemare l’area in questione e togliere i due parcheggi dall’ingresso sito in prossimità della chiesa per permettere alle ambulanze di fare meglio le manovre.